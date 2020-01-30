Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 2 milyar 104 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak ile biten haftada 2 milyar 104 milyon dolar azalarak 104 milyar 352 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 838 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 350 milyon dolardan 77 milyar 512 milyon dolara indi.



Altın rezervleri de 24 Ocak haftasında 1 milyar 266 milyon dolarlık azalışla 28 milyar 106 milyon dolardan 26 milyar 266 milyon dolara düştü. - İSTANBUL