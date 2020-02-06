Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

7 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 976 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 976 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Ocak ile biten haftada 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 656 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 512 milyon dolardan 74 milyar 856 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 31 Ocak haftasında 680 milyon dolarlık artışla 26 milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara çıktı.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]