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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
6 saat önce
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 nisan ile biten haftada 5 milyar 852 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 nisan ile biten haftada 5 milyar 852 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 nisan ile biten haftada 5 milyar 852 milyon dolar azalarak 89 milyar 554 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 5 milyar 833 milyon dolarlık azalışla 64 milyar 81 milyon dolardan 58 milyar 248 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 3 nisan haftasında 19 milyon dolarlık azalışla 31 milyar 325 milyon dolardan 31 milyar 306 milyon dolara düştü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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