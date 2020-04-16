Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Nisan ile biten haftada 634 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Nisan ile biten haftada 643 milyon dolar azalarak 88 milyar 920 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 200 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 248 milyon dolardan 56 milyar 48 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 10 Nisan haftasında 1 milyon 566 milyon dolarlık artışla 31 milyar 306 milyon dolardan 32 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

(İHA)