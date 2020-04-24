Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Nisan ile biten haftada 1 milyar 9 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Nisan ile biten haftada 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 96 milyon dolarlık azalışla 56 milyar 48 milyon dolardan 52 milyar 952 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 17 Nisan haftasında 1 milyon 87 milyon dolarlık artışla 32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

(İHA)