Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 824 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 219 milyon dolarlık azalışla 46 milyar 594 milyon dolardan 45 milyar 375 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 14 Ağustos haftasında 2 milyar 414 milyon dolar azalarak 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL