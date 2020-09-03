Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 75 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 75 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 75 milyon dolar azalarak 84 milyar 636 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 840 milyon dolarlık azalışla 45 milyar 434 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 28 Ağustos haftasında 235 milyon dolar azalarak 43 milyar 277 milyon dolardan 43 milyar 42 milyon dolara yükseldi.
(İHA)
Son Dakika Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş