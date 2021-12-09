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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

09.12.2021 14:49
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azalarak, 124 milyar 26 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 16 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 24 milyon dolardan 85 milyar 8 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 3 Aralık haftasında 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara indi.

(İHA)

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası, Aralık, Banka, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika


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