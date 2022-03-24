Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

24.03.2022 14:46
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 108 milyar 708 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 164 milyon dolarlık artışla 65 milyar 336 milyon dolardan 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 18 Mart haftasında 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara indi.

(İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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