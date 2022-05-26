Merkez Bankası Rezervleri, Geçen Hafta 1 Milyar 680 Milyon Dolar Geriledi - Son Dakika
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Merkez Bankası Rezervleri, Geçen Hafta 1 Milyar 680 Milyon Dolar Geriledi

26.05.2022 15:08
Merkez Bankası Rezervleri, Geçen Hafta 1 Milyar 680 Milyon Dolar Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, toplam rezervler, geçen hafta, bir önceki haftaya göre 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 100 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, toplam rezervler, geçen hafta, bir önceki haftaya göre 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 100 milyar 261 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, 20 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 187 milyon dolar azalışla 60 milyar 11 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mayıs'ta 61 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde altın rezervleri, 493 milyon dolar azalarak 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolardan 100 milyar 261 milyon dolara indi.

Merkez Bankası Rezervleri, Geçen Hafta 1 Milyar 680 Milyon Dolar Geriledi
Merkez Bankası Rezervleri, Geçen Hafta 1 Milyar 680 Milyon Dolar Geriledi

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Rezervleri, Geçen Hafta 1 Milyar 680 Milyon Dolar Geriledi - Son Dakika
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