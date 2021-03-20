Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Buna göre Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Naci Ağbal'ın yerine getirilen Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 26. dönemde Ak Parti Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü.

"YÜKSEK FAİZ POLİTİKASINDA ISRAR EDİLMEMELİ"

Bir gazetede ekonomi yazıları da yazan Şahap Kavcıoğlu, 9 Şubat 2021 tarihli "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerektiğini ve faiz artışlarının dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacağını savunmuştu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAPTI

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

10 YIL SÜREYLE BAŞKANLIK YAPTI

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 10 yıl süreyle Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nda Başkanlık görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesidir. "Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi", "Sektörlere Göre Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi" ve "Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" adlı yayımlanmış 3 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.