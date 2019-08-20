Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranını yıllık kredi büyüme oranı ile ilişkilendirilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB
), zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranını yıllık kredi büyüme oranı ile ilişkilendirilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44
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