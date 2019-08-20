Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de
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Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranını yıllık kredi büyüme oranı ile ilişkilendirilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı Resmi Gazete'de, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), zorunlu karşılık oranı ve zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranını yıllık kredi büyüme oranı ile ilişkilendirilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 
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