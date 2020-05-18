Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı korona virüs nedeniyle elektronik ortamda yapıldı - Son Dakika

Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı korona virüs nedeniyle elektronik ortamda yapıldı

ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı Covid-19 sebebiyle az sayıda katılımcıyla gerçekleştirdi. Pay sahipleri toplantıya elektronik ortamdan katılım sağladı.

Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle toplantı salonuna az sayıda katılımcı alındı. Türkiye'de 14 büyükşehir ile Zonguldak dahil toplam 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ve belirli illerde uygulanan şehir giriş - çıkış kısıtlaması dolayısıyla pay sahipleri toplantıya elektronik ortamda katıldı.

Toplantı maddelerine ilişkin görüş ve sorularını Elektronik Genel Kurul sisteminden ileten pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı esnasında salonda oylama yapıldığı süre içinde de elektronik ortamdan oylarını kullandılar.

Pay sahiplerinden Adnan Bahar'ın, "Covid-19 nedeniyle Genel Kurulu'muzun ertelenip, tekrarının sokağa çıkma ve şehirler arası seyahatin yasak olduğu 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe denk gelmesi bence hiç hoş olmadı" eleştirisine cevaben Başkan Uysal, "Genel Kurul tarihinin belirlendiği zaman sokağa çıkma yasağı kararı henüz alınmamıştı. Yine de salgın ortamı ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir ihtimale karşı hissedarlarımıza sokağa çıkmadan ya da Ankara'ya gelmeden Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığıyla Genel Kurul Toplantısı'na katılma imkanı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı'nın 3'üncü maddesini oluşturan 2019 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabıyla, kar dağıtımına ilişkin teklifini oylamaya sunan Başkan Uysal, 2019 yılı karının yıllık faaliyet raporunda belirtilen esaslar dahilinde dağılmasını karara bağladı. Başkan Uysal önderliğinde yapılan oylama, elektronik ortamdan pay sahiplerinin de oy kullanması sonucu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Meclisi'ne 16 Nisan 2019 tarihinde seçilen Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın görevlerine devam etmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Konu hakkında Başkan Uysal, "Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş görevlerine, Banka Meclisi üyeliklerinin kalan süresini tamamlamak üzere 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar devam edeceklerdir. Hayırlı olsun" dedi.

Yine Banka Meclisi'nde görev alan Vehbi Çıtak ile Ömer Duman görev süreleri dolması dolayısıyla iki üyelik için yeni bir seçim de yapıldı. Pay sahiplerinin kendilerini veya bir başka pay sahibini aday gösterdiği oylamada Ömer Duman ve Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu 20 bin 80 oyla Banka Meclisi'ne seçildi. Seçilen üyeler 30 Nisan 2023 tarihine kadar görev yapacak.