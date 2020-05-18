Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı - Son Dakika

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu, Covid-19 sebebiyle az sayıda katılımcıyla yapıldı.

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı, System.String[]

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu, Covid-19 sebebiyle az sayıda katılımcıyla yapıldı. Pay sahipleri ise toplantıya elektronik ortamdan katılım sağladı.


Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle toplantı salonuna az sayıda katılımcı alındı. Türkiye'de 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve belirli illerde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlaması dolayısıyla pay sahipleri toplantıya elektronik ortamda katıldı. Toplantı maddelerine ilişkin görüş ve sorularını Elektronik Genel Kurul sisteminden ileten pay sahipleri, toplantıda oylarını da elektronik ortamda kullandılar.


Pay sahiplerinden Adnan Bahar'ın "Covid-19 nedeniyle Genel Kurulumuzun ertelenip, tekrarının sokağa çıkma ve şehirler arası seyahatin yasak olduğu 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe denk gelmesi bence hiç hoş olmadı" eleştirisine cevaben Uysal, "Genel Kurul tarihinin belirlendiği zaman sokağa çıkma yasağı kararı henüz alınmamıştı. Yine de salgın ortamı ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir ihtimale karşı hissedarlarımıza sokağa çıkmadan ya da Ankara'ya gelmeden Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığıyla Genel Kurul Toplantısı'na katılma imkanı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.


Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı'nın 3'üncü maddesini oluşturan 2019 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabıyla kar dağıtımına ilişkin teklifini oylamaya sunan Uysal, 2019 yılı karının yıllık faaliyet raporunda belirtilen esaslar dahilinde dağılmasını önerdi. Başkan Uysal önderliğinde yapılan oylamada öneri, oy çokluğuyla kabul edildi.


Banka Meclisine 16 Nisan 2019 tarihinde seçilen Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın görevlerine devam etmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Konu hakkında Başkan Uysal, "Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş görevlerine, Banka Meclisi üyeliklerinin kalan süresini tamamlamak üzere 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar devam edeceklerdir. Hayırlı olsun" dedi.


Yine Banka Meclisinde görev alan Vehbi Çıtak ile Ömer Duman'ın görev sürelerinin dolması dolayısıyla iki üyelik için yeni bir seçim de yapıldı. Pay sahiplerinin kendilerini veya bir başka pay sahibini aday gösterebildiği oylamada, Ömer Duman ve Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu 20 bin 80 oyla Banka Meclisine seçildi. Seçilen üyeler 30 Nisan 2023 tarihine kadar görev yapacak. - ANKARA

Merkez Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor         
22:45
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı         
22:06
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı         
21:56
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı         
21:53
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek         
21:47
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı         
21:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi         
21:01
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak         
20:32
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak         
19:57
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 23:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]