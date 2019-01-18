Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu Toplandı
19 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Olağanüstü Genel Kurulu başladı.
Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
'nın başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin, "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi görüşülecek.
Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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