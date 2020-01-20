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Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu başladı.
Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.
İki gündem maddesi bulunan Genel Kurul'da, açılışın ardından toplantı başkanlığı oluşturulacak.
Daha sonra, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulacak.
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