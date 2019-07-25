Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...

1 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir."
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Son Dakika! Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]