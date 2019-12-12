Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: 'Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...

6 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde...

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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