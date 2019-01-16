Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Cari Dengedeki İyileşme Eğiliminin Sürmesi Beklenmektedir."
16 dakika önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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