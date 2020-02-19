Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: 'Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı...

6 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir."

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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