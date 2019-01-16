Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon Görünümünde Belirgin Bir İyileşme Sağlanana Kadar...
13 dakika önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:05 Kaynak: AA
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
Kadın Başkan, Aday Gösterilmedi Bağımsız Aday Oldu
Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi