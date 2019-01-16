Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon Görünümünde Belirgin Bir İyileşme Sağlanana Kadar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon Görünümünde Belirgin Bir İyileşme Sağlanana Kadar...

13 dakika önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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