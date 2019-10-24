Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun...
14 dakika önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi