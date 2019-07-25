Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:04 Kaynak: AA
: "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir."
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