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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon...
6 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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