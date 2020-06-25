Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,... - Son Dakika

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir."

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: 'İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,... - Son Dakika Ekonomi

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