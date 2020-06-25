Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken,...

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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi

50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi

Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu