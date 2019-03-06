Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İthal Girdi Maliyetleri ve İç Talep Gelişmelerine Bağlı...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İthal Girdi Maliyetleri ve İç Talep Gelişmelerine Bağlı...

1 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Ekonomi
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