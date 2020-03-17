Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: 'Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme... - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme...
6 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır. Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:10 Kaynak: AA
Son Dakika Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar