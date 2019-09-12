Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Mevcut para politikası duruşu, hedeflenen dezenflasyon...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Mevcut para politikası duruşu, hedeflenen dezenflasyon...

1 saat önce

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Mevcut para politikası duruşu, hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Mevcut para politikası duruşu, hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu."

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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