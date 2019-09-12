Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının...
1 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek Merkez'in faiz indirimi kararı sonrası dolar sert düştü Merkez Bankası'nın iki ayda 750 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ne anlama geliyor?