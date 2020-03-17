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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış...
6 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:10 Kaynak: AA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir"
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