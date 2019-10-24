Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır" Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:06 Kaynak: AA
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi