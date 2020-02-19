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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye...
6 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir."
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