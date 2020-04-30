Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: (1) - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: (1)

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "İktisadi faaliyetteki toparlanma hızı normalleşme sürecinin yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, başta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere, küresel ekonomideki gidişatına da bağlı olacaktır.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: (1), System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "İktisadi faaliyetteki toparlanma hızı normalleşme sürecinin yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, başta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere, küresel ekonomideki gidişatına da bağlı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Para Politikası Kurulu'nun 22 Nisan'daki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.


Özette, mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,57 arttığı, yıllık enflasyonun 0,51 puan azalarak yüzde 11,86'ya gerilediği hatırlatıldı. Tüketici enflasyonunu aşağıya çeken temel unsurun gıda ve enerji grupları olduğu vurgulanan özette, akaryakıt fiyatlarının, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte gerilediği ve enerji grubu yıllık enflasyonunu belirgin olarak azalttığı belirtildi.

Gıda enflasyonundaki yavaşlamayı ise taze meyve ve sebze fiyatlarının sürüklediği bildirilen özette, "Enflasyon, hizmetlerde sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal grubunda döviz kuru gelişmeleri neticesinde artış kaydetmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar artmış, eğilimleri ise görece yatay seyretmiştir. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu mart ayında 0,53 puan azalarak yüzde 10,05'e geriledi. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu, taze meyve-sebze fiyatları kaynaklı olarak düşerken, bu kalem dışarıda bırakıldığında artış gösterdi. Bu yükselişe et fiyatları öncülük ederken, bakliyat fiyatlarındaki artışlar da dikkati çekti. Diğer taraftan, işlenmiş gıda grubunda yıllık enflasyon bir miktar arttı. Ekmek ve tahıllar grubu enflasyonu yüksek seyretmeye devam ederken, katı ve sıvı yağların yanı sıra vergi artışının da etkisiyle alkolsüz içecekler kalemi işlenmiş gıda enflasyonunu yukarı çeken diğer gruplar oldu." ifadelerine yer verildi.

"Nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü"

Özette, enerji grubu fiyatlarının mart ayında yüzde 3,12 düştüğü, grup yıllık enflasyonunun 5,73 puan azalarak yüzde 9,81'e gerilediği, bu gelişmede, uluslararası petrol fiyatlarıyla birlikte düşen akaryakıt fiyatlarının belirleyici olduğu kaydedildi.

Öncü göstergelerin enerji grubu yıllık enflasyonundaki belirgin gerilemenin nisan ayında süreceğine işaret ettiği belirtilen özette, enflasyon gelişmelerine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Temel mal grubu yıllık enflasyonu mart ayında 1,13 puan yükselerek yüzde 8,18 oldu. Artış alt kalemlere yayılırken, dayanıklı mal enflasyonundaki yükselişin daha belirgin olduğu gözlendi. Dayanıklı mal grubunda Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak otomobil ile mobilya fiyatlarındaki yükselişler öne çıkarken, giyim ve ayakkabı grubunda mevsimsel fiyat artışı önceki yıla kıyasla bir miktar daha güçlü gerçekleşti. Hizmet fiyatları mart ayında yüzde 0,52 oranında arttı, grup yıllık enflasyonu 0,07 puan düşerek yüzde 12,42 oldu. Bu dönemde, yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otel gruplarında bir miktar yükselirken, kira ve haberleşme gruplarında yatay seyretti, diğer hizmetler grubunda ise geriledi. Koronavirüs salgınına bağlı tedbirlerin etkisiyle diğer hizmetler grubunda yer alan paket tur, bakım-onarım ve eğlence-kültür hizmetleri aylık enflasyonlarında zayıf seyir izlendi. Bu grup içinde yer alan sağlık hizmetleri fiyatları ise döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürdü. Salgın hastalığın etkisi lokanta-otel grubunda da hissedilirken, maliyet artışlarına bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmetleri fiyatlarındaki yükselişe karşın konaklama hizmetleri fiyatları geriledi ve grup enflasyonunu sınırladı. Nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü. Ancak salgının seyri ile ilgili belirsizliklere bağlı olarak enflasyon tahmin belirsizliği bir miktar arttı, 12 aylık enflasyon beklentilerinde her iki yönde uç değerlere atfedilen olasılıklarda bir miktar artış gözlendi."

"İkinci yarıyla birlikte ekonominin toparlanma eğilimine gireceği değerlendirilmekte"

PPK Toplantı Özeti'nde, ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi.

Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı verilerin zayıflamanın nisan ayında sektörler geneline yayılarak belirginleştiğine işaret ettiği vurgulanan özette, turizmle ilişkili sektörler başta olmak üzere hizmetlerde daha belirgin bir zayıflamanın gözlendiği aktarıldı.

Özette, şunlar kaydedildi:

"İmalat sanayisinde dış talepteki sert düşüşün etkisiyle ana ihracatçı sektörlerin sipariş ve kapasite kullanım oranları oldukça düşük seviyelere geriledi. Dönemsel olarak talebin nispeten güçlü seyrettiği gıda, kağıt ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünler ile temel eczacılık sektörleri ise görece olumlu ayrışmaktadır. Küresel büyüme görünümündeki bozulma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ihracat ve turizm gelirleri azalmaktadır. Turizm ve bağlantılı taşımacılık faaliyetleri durma noktasına gelirken, ana pazarı Avrupa bölgesi olan taşıt, giyim, tekstil, deri, makine-ekipman, elektrikli teçhizat sektörlerinde ihracat imkanları önemli ölçüde daralmaktadır. Diğer taraftan, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayla ithalat talebi hızla gerilerken, emtia fiyatlarındaki düşük düzeyler de ithalat faturasını sınırlamaktadır. Bu çerçevede, son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

Salgın hastalığa bağlı olumsuz etkilerin geçici olduğu ve yılın ikinci yarısıyla birlikte yurt içi talepte daha güçlü ve erken olmak üzere, ekonominin toparlanma eğilimine gireceği değerlendirilmektedir. İktisadi faaliyetteki toparlanma hızı ise normalleşme sürecinin yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, başta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere, küresel ekonomideki gidişatına da bağlı olacaktır. Bu görünüm altında, salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Ocak döneminde işsizlik oranlarındaki düşüş devam ederken, tarım dışı istihdam sanayi sektörü kaynaklı olarak bir miktar geriledi. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın mart ayı ortalarından itibaren iş gücü piyasasına da yansımaya başladığına işaret etmektedir. Kurul, kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere işsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla sağlanan desteklerin, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın korunması açısından kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunmuştur."

(Sürecek)

Para Politikası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:38 Kaynak: AA


Son Dakika

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