Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur."
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