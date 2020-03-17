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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler...
6 saat önce
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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