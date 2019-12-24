Merkez Bankası : "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor." - ANKARA

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YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık

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