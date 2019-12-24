Merkez Bankası: "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: 'Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası: "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan...

6 saat önce

Merkez Bankası: "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor.

Merkez Bankası:

Merkez Bankası: "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor." - ANKARA

Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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