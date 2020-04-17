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Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının...
7 saat önce
Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı.
Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:38 Kaynak: AA
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