Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı...
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Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir.
Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:05 Kaynak: AA
: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir."
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