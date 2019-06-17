Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı...
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Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı...

14 dakika önce

Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir.

Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Merkez Bankası, Ekonomi
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