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Merkez Bankası: "Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite...
6 saat önce
Merkez Bankası: "Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Merkez Bankası: "Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırıldı."
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