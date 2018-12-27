Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Piyasayı 1.0 Milyar Lira Fonladı

Merkez Bankası Piyasayı 1.0 Milyar Lira Fonladı

1 saat önce

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1.0 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası Piyasayı 1.0 Milyar Lira Fonladı, System.String[]
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1.0 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 2 milyar 740 milyon lira teklif  gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05  düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:54 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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