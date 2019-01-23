Merkez Bankası Piyasayı 1 Milyar Lira Fonladı
32 dakika önce
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası
, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 2 milyar 80 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 olarak gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:51 Kaynak: DHA
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