Merkez Bankası Piyasayı 10 Milyar Lira Fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar lira fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 22 milyar 250 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı

Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı