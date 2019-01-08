Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Piyasayı 10 Milyar Lira Fonladı

Merkez Bankası Piyasayı 10 Milyar Lira Fonladı

1 saat önce

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası Piyasayı 10 Milyar Lira Fonladı, System.String[]
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 22 milyar 250 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05  düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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