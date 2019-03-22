Merkez Bankası Piyasayı 28 Milyar Lira Fonladı
14 dakika önce
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası
, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 46 milyar lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde, basit faizler de en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 düzeyinde gerçekleşti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:05 Kaynak: DHA
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