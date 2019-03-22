Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Piyasayı 28 Milyar Lira Fonladı

Merkez Bankası Piyasayı 28 Milyar Lira Fonladı

14 dakika önce

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası Piyasayı 28 Milyar Lira Fonladı, System.String[]
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 46 milyar lira teklif  gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde, basit faizler de en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 düzeyinde gerçekleşti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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