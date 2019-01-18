Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Piyasayı 41 Milyar Lira Fonladı

Merkez Bankası Piyasayı 41 Milyar Lira Fonladı

9 dakika önce

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası Piyasayı 41 Milyar Lira Fonladı, System.String[]
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 66 milyar 750 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. İhalede basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:57 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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