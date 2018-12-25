Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Piyasayı 8 Milyar Lira Fonladı

Merkez Bankası Piyasayı 8 Milyar Lira Fonladı

1 saat önce

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 8 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası Piyasayı 8 Milyar Lira Fonladı, System.String[]
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 8 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 21 milyar 360 milyon lira teklif  gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05  düzeyinde gerçekleşti.

İhalede basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:44 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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