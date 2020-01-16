Merkez Bankası politik faizini 0.75 puan düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası politik faizini 0.75 puan düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası politik faizini 0.75 puan düşürdü

6 saat önce

Merkez Bankası yüzde 12 olan politika faizini yüzde 11.25 düzeyine indirdi.

Merkez Bankası politik faizini 0.75 puan düşürdü, System.String[]

Merkez Bankası yüzde 12 olan politika faizini yüzde 11.25 düzeyine indirdi.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
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