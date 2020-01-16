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Merkez Bankası politik faizini 0.75 puan düşürdü
6 saat önce
Merkez Bankası yüzde 12 olan politika faizini yüzde 11.25 düzeyine indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
Merkez Bankası yüzde 12 olan politika faizini yüzde 11.25 düzeyine indirdi.
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