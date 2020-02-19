Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü

6 saat önce

Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü.

Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü, System.String[]

Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:01 Kaynak: DHA
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