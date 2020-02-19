Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü (2) - Son Dakika

Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü (2)

6 saat önce

Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü.

Merkez Bankası politika faizini 0.50 puan düşürdü (2), System.String[]
Merkez Bankası yüzde 11.25 olan politika faizini, 0.50 puan indirim ile yüzde 10.75 düzeyine düşürdü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11.25'ten yüzde 10.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.

Son döneme ilişkin verilerin ekonomik faaliyetteki toparlanma eğiliminin sürdüğünü gösterdiğine dikkat çekilen Merkez Bankası faiz kararında, "İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir" denildi ve şu saptama yapıldı:

"Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır.

"Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.

"Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

"Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir."

Küresel ekonomide zayıf gelişme ve küresel enflasyonun düşük düzeyinin, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine ilişkin beklentileri güçlendirdiği de vurgulanan kararda, "Öte yandan, son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olmaktadır.  Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir" denildi ve şöyle devam edildi:

"Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

"Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

"Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir."

Kurul'un, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiği de vurgulanan kararda, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.


- İstanbul
Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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