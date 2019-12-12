Merkez Bankası politika faizini 2.0 puan düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası politika faizini 2.0 puan düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 2.0 puan düşürdü

7 saat önce

Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini 2.0 puan düşürerek, yüzde 12 düzeyine indirdi.

Merkez Bankası politika faizini 2.0 puan düşürdü, System.String[]

Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini 2.0 puan düşürerek, yüzde 12 düzeyine indirdi.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
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