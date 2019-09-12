Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi
1 saat önce
Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekildi.
(İHA)
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